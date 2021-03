FIRENZE – Con il titolo ‘Non rompeteci le uova’, il centro ornitologico toscano (Cot) propone un evento, il 26 marzo, per illustrare a cittadini e volontari l’habitat del fratino, uccello che nidifica sulla spiagge toscane, e sensibilizzare sulla corretta strategia di tutela della specie.

Dove il fratino nidifica in Toscana

La popolazione del fratino, spiega una nota, si è fortemente ridotta e oggi nidifica regolarmente con un numero esiguo di coppie nei territori dei parchi regionali di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli (Pisa), della Maremma (Grosseto) e del comune di Castagneto Carducci (Livorno). La frequentazione sempre più massiccia da parte dell’uomo sia in termini di numero di presenze che di durata temporale, ha ridotto lo spazio a disposizione della specie e la espone a pressioni dirette di origine antropica ed esacerba l’effetto di quelle naturali.

Il Cot, in collaborazione con il comune di Castagneto Carducci, ha acquisito molte informazioni che possono migliorare la conservazione della specie attraverso interventi di delimitazione delle aree più idonee alla nidificazione, senza ridurre in alcun modo la fruizione turistica delle spiagge. Ma per farlo, conclude la nota, è necessaria la collaborazione di volontari e cittadini.