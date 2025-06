Tempo lettura: < 1 minuto

LIDO DI CAMAIORE – Un inseguimento ad alta tensione si è svolto questa mattina sul lungomare di Lido di Camaiore, con un esito drammatico.

Protagonista un motociclista di 55 anni che ha ignorato l’alt intimato dai carabinieri durante un posto di controllo, dando così il via a una fuga spericolata tra le auto in transito.

L’inseguimento è iniziato in viale Sergio Bernardini, il lungomare, e si è concluso all’incrocio con viale Kennedy, nei pressi del parco di Bussoladomani, al confine con il territorio comunale di Marina di Pietrasanta. Qui il centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, si è scontrato con un’auto dei carabinieri, finendo rovinosamente a terra sulla pista ciclabile recentemente rinnovata, tra due stabilimenti balneari.

I militari hanno immediatamente prestato i primi soccorsi al 55enne, poi trasportato in ambulanza all’ospedale Versilia, scortata dalle forze dell’ordine fino al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri e la polizia municipale di Camaiore, che ha effettuato i rilievi del sinistro.

Restano ancora da chiarire i motivi che hanno spinto il motociclista a non fermarsi all’alt, un interrogativo a cui dovrà rispondere nelle prossime ore durante le indagini in corso. L’episodio ha suscitato grande attenzione per la dinamica concitata e il rischio corso durante la fuga, che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli o pedoni.

