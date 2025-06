Tempo lettura: 2 minuti

RADICOFANI – Dal 5 al 6 luglio torna a Radicofani – in provincia di Siena – La Posta Letteraria, il più grande festival di libri fuori dalle grandi città. Ideato nel 2019 dall’associazione giovanile Pyramid e oggi tra gli appuntamenti culturali più attesi del panorama toscano e nazionale.

Il ciclo di incontri, a ingresso libero e gratuito, si tiene nel suggestivo Bosco Isabella di Radicofani, un giardino romantico-esoterico di inizio ’900, già catalogato come Giardino Monumentale, che offre uno scenario unico per le conversazioni. Un luogo dove natura e storia si fondono, trasformando ogni incontro in un’esperienza irripetibile.

Sabato 5 luglio

Ore 15:30 Anna Katharina Fröhlich, traduttrice e scrittrice, presenta “La trama dell’invisibile” (Mondadori), memoir intenso dedicato al legame sentimentale e intellettuale con Roberto Calasso, che offre uno sguardo intimo e mai compiaciuto sul fondatore di Adelphi. Intervista Federico Chiara, Culture Editor e Director Print di Vogue Italia.

Ore 16:30 Luigi Contu, direttore dell’Ansa, presenta “Domani sarà tardi. Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani” (Solferino), romanzo e indagine familiare nato dal ritrovamento del diario del prozio, funzionario della RSI. Intervista Lorenza Foschini, giornalista.

Ore 17:30 Riccardo Cucchi, giornalista sportivo e telecronista Rai, presenta “Un altro calcio è ancora possibile” (People), elogio della dimensione più autentica e inclusiva del calcio, scritto da chi ha raccontato questo sport con passione e rigore per tutta la vita. Intervista Carlo Genta, giornalista di Radio 24.

Ore 18:30 Giuliano Turone, magistrato e giudice emerito della Corte di Cassazione, presenta “Crimini inconfessabili. Il ventennio dell’Antistato che ha voluto e coperto le stragi (1973–1993)” (Fuoriscena), sorprendente e inedito libro-inchiesta sulle trame nere tra servizi deviati, logge segrete e strategia della tensione. Intervista Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Domenica 6 luglio

Ore 15:30 Marco Varvello, giornalista e corrispondente per la Rai dal Regno Unito, presenta “Londra, i luoghi del potere. Il ritorno del Regno Unito tra i protagonisti delle sfide globali” (Solferino), reportage che intreccia storia, politica, istituzioni e società per spiegare il nuovo protagonismo del Regno Unito sullo scenario internazionale. Intervista Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia.

Ore 16:30 Franco Bechis, direttore del giornale online Open, presenta “J.D. Vance, il vice sceriffo. L’incantatore della destra di Trump” (Anniluce), primo ritratto italiano del vice presidente degli Stati Uniti, tra ambizioni, retroscena e contraddizioni di uno dei protagonisti più discussi e influenti della scena globale. Intervista Enrico Mentana, direttore del Tg La7.

Ore 17:30 Roberta Scorranese, giornalista e direttrice scientifica del Master Arte e Beni Culturali e del Master Arte e Tecnologia Digitale presso RCS Academy Business School, presenta “Fluido. Corpi mutevoli e instabili nell’arte” (Giunti), saggio raffinato sull’identità mobile nell’arte, dall’Ermafrodito fino a Damiano David. Intervista Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera.

Ore 18:30 Alan Friedman, scrittore e giornalista statunitense, presenta “La fine dell’impero americano. Guida al Nuovo Disordine Mondiale” (La Nave di Teseo), racconto serrato sull’ascesa e il declino degli Stati Uniti, da Roosevelt a Trump, fino agli scenari inquieti del presente. Intervista Antonio Di Bella, giornalista.

La Posta Letteraria è patrocinata dalla Regione Toscana, dall’Università di Siena, dal Comune di Radicofani e dal Parco della Val d’Orcia. Con il contributo di Stosa Cucine, Comin & Partners, Regione Toscana, La Foce, Al Tocco, Acquedotto del Fiora, Estra, Pasta Panarese, Il Mondo del Rossi, La Bottega del Chiu, Agriturismo La Selvella, Bar Enoteca La Stella.

