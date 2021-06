FIRENZE – Una gara di sicurezza informatica dedicata a Dante Alighieri che si svolgerà tra Paradiso, Purgatorio e Inferno: è quanto propone la Notte della sicurezza cibernetica, in programma online sabato 19 giugno, per sensibilizzare i giovani.

La gara

L’evento, che rientra nell’ambito del progetto Cyber Interreg Europe, è organizzato dalla Scuola Imt alti studi Lucca attraverso l’unità di ricerca Sysma, il centro di competenza in Cybersecurity Toscano C3T e la squadra born2scan in collaborazione con Regione Toscana. La gara sarà centrata sui temi legati alle tecnologie e alla sicurezza informatica. Le sfide si svolgeranno in ordine di complessità fra Paradiso, Purgatorio e Inferno e ognuna sarà mirata su uno specifico personaggio della Divina Commedia. La competizione non richiede competenze tecniche particolari ed è accessibile a chiunque abbia passione e qualche conoscenza di informatica di base. Durante la Notte della sicurezza informatica saranno proclamati i vincitori.

Obiettivo, sensibilizzare i giovani

«Con questa iniziativa – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani – ci proponiamo di sensibilizzare in particolare i giovani su questi temi, così fondamentali e strategici per tutti coloro che hanno a che fare con i sistemi e gli apparati informatici, dagli studenti, che in questa fase sono i nostri primi referenti, alle imprese che dalle reti informatiche non possono prescindere per programmare le loro produzioni e per commercializzarle».