FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiarito la composizione della nuova giunta annunciata ieri, rispondendo alle critiche arrivate da alcuni territori esclusi dalla rappresentanza.

“Gli assessori sono otto, le province in Toscana sono dieci: realtà come Livorno e Arezzo, assenti nella precedente giunta, ora trovano spazio. C’è anche un meccanismo di rotazione in questo senso”, ha spiegato Giani.

Riguardo alle proteste dei territori privi di un proprio rappresentante in giunta, il governatore ha assicurato un impegno diretto: “Per i territori che magari non vedono il loro rappresentante, sarò io personalmente a colmare il vuoto con una presenza fisica, di rappresentanza e ascolto più forte”.

Giani, parlando a margine dell’apertura di Buy Tourism Online (Bto) a Firenze, ha inoltre sottolineato come il ruolo del Consiglio regionale sarà valorizzato: “Ho lanciato un messaggio di grande responsabilizzazione sul Consiglio. Figure che hanno dato molto, come Simone Bezzini, ex assessore alla Sanità, e Serena Spinelli, avranno un rapporto molto diretto con me, per dare voce a tutte le realtà che si possono sentire meno rappresentate”.