MARINA DI CARRARA – La nave Ocean Viking è giunta questa mattina al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) con a bordo 70 migranti, tra cui due minori non accompagnati.

Si tratta del terzo sbarco della nave della Sos Mediterranee nello scalo apuano in poco più di tre mesi e del diciottesimo sbarco complessivo a Marina di Carrara dal 2023, il quarto nel 2025.

La Ocean Viking ha tratto in salvo i migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale nei giorni scorsi. Le operazioni di accoglienza e le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara. Sul posto sono presenti volontari, supporto sanitario, forze dell’ordine, personale dell’Autorità portuale e della Capitaneria di porto. I migranti saranno sottoposti a controlli preliminari a bordo, poi trasferiti a piccoli gruppi con pullman presso il complesso fieristico Imm-CarraraFiere per le procedure di identificazione e visite mediche. Successivamente saranno accompagnati nelle strutture di accoglienza selezionate.

Il fenomeno migratorio in Italia nel 2025 mostra una crescita rispetto all’anno precedente. Al 6 maggio 2025 sono arrivati via mare 17.761 migranti, superando già i 17.609 del 2024 nello stesso periodo. L’incremento è particolarmente marcato a gennaio, con un aumento del 136% degli arrivi rispetto a gennaio 2024, soprattutto dalla Libia, favorita da condizioni meteo più favorevoli e da un indebolimento dei controlli.

L’Italia rimane il principale punto di approdo in Europa per i migranti via mare, con oltre il 70% degli arrivi continentali concentrati sulle sue coste, in particolare Sicilia, Calabria e Lampedusa. Il Mediterraneo centrale continua a essere la rotta migratoria più pericolosa: tra gennaio e aprile 2025 si contano almeno 127 morti e 180 dispersi, per un totale di oltre 300 vittime accertate o presunte. Nel 2024 le vittime furono oltre 2.200, di cui circa 1.700 su questa rotta.

