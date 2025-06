Tempo lettura: < 1 minuto

BARBERINO DEL MUGELLO – Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia sulle rive del Lago di Bilancino, a Barberino del Mugello (Firenze).

Un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno insieme alla famiglia.

Il piccolo, di origini marocchine ma nato in Italia e residente a Sesto Fiorentino, si trovava nei pressi della spiaggia di Cavallina, una delle mete più frequentate durante l’estate da famiglie fiorentine e pratesi che scelgono il grande invaso mugellano come alternativa al mare.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino è stato visto per l’ultima volta mentre nuotava vicino alla riva. Poco dopo, la famiglia, non vedendolo più, ha lanciato l’allarme. Erano circa le 17 quando sono scattate le ricerche: sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno setacciato l’area via terra, con imbarcazioni e dall’alto grazie all’elicottero Drago.

Le operazioni si sono concentrate nella zona dove il bambino era stato avvistato l’ultima volta. Dopo circa due ore di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi nelle acque del lago e, a circa sette metri dalla riva, hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del piccolo.

La notizia ha sconvolto la comunità locale e i tanti presenti sulle rive del lago, gettando un’ombra di dolore su una domenica che doveva essere di festa e relax. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.

Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e invitano alla massima prudenza durante la balneazione, soprattutto nei tratti di lago privi di sorveglianza.

