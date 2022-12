PISA – Aria nuova alla stazione di Pisa. E’ termina la prima fase dei lavori di riqualificazione: un processo ampio che cambierà volto al quartiere e a viale Gramsci.

“L’impostazione della piazza e del viale cambierà diametralmente: l’area di fronte allo scalo ferroviario diventerà interamente pedonale, con la viabilità che sarà concentrata al centro di viale Gramsci, mentre ai lati troveranno posto due grandi marciapiedi che collegheranno con un unico spazio pedonale la stazione con piazza Vittorio Emanuele”, ha affermato il sindaco Michele Conti.

Al suo fianco l’assessore Raffaele Latrofa: “Nella parte ovest della piazza abbiamo interamente ripensato la mobilità e le modalità di sosta delle auto, creando complessivamente 13 posti auto per sosta breve gratuita fino a 20 minuti (regolata da parchimetro), 2 posti auto accessibili ai portatori di handicap, 3 posti per Kiss & Ride (fermata e discesa), 15 posti per moto e 82 posti bici, oltre alla realizzazione del percorso autonomo ed esclusivo per i taxi, con una nuova corsia di sorpasso in modo tale da ottimizzare le fermate per gli utenti e snellire il traffico”.

Al termine dei lavori che hanno riguardato la sosta e la viabilità, essendo mutata la configurazione della piazza Stazione sul lato ovest, si è resa necessaria una nuova regolamentazione del transito e delle soste all’interno della piazza e di via Mascagni, emanata con ordinanza della Polizia Municipale di Pisa.