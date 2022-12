FIRENZE – Sarà Firenze a ospitare l’unica data italiana del tour dei The Who. Si esibiranno al Firenze Rocks il 17 giugno e saranno accompagnati dall’Orchestra del Maggio musicale fiorentino.

Lo show farà quindi tappa a Berlino, Parigi e Barcellona. Pete Townshend, Roger Daltrey e la band eseguiranno brani tratti dai quasi 60 anni di carriera, tra cui sezioni dedicate agli album simbolo Tommy e Quadrophenia, oltre ad altri amati brani e canzoni tratte dall’album “Who” del 2019, il loro primo disco in studio dopo 13 anni.

I biglietti per l’unica data italiana saranno disponibili in anteprima il 15 dicembre dalle 10 tramite App ufficiale Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 16 dicembre dalle 11. Il concerto segue l’acclamato tour statunitense “The Who Hits Back” di quest’anno, in cui la band ha condiviso il palco con alcune delle migliori orchestre d’America.