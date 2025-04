Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Regione Toscana ha approvato una delibera che stanzia 31 milioni e 977 mila euro per il consolidamento di 26 ponti e viadotti.

Questo importante investimento è parte di un piano più ampio volto a garantire la sicurezza della viabilità regionale, particolarmente cruciale in seguito agli eventi atmosferici estremi che hanno messo a dura prova le infrastrutture stradali.

Distribuzione dei Fondi

Firenze: 6 interventi per un totale di 8 milioni e 42 mila euro.

Arezzo: 3 interventi per 7 milioni e 485 mila euro.

Pistoia: 7 interventi per 5 milioni e 325 mila euro.

Livorno: 1 intervento per 4 milioni e 72 mila euro.

Pisa: 4 interventi per 2 milioni e 465 mila euro.

Lucca: 2 interventi per 1 milione e 958 mila euro.

Prato: 2 interventi per 1 milione e 430 mila euro.

Massa Carrara: 1 intervento per 1 milione e 200 mila euro.

Secondo il presidente regionale Eugenio Giani questi interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza delle strade regionali, spesso messe in difficoltà da frane e smottamenti causati dagli eventi atmosferici estremi. L’assessore Stefano Baccelli sottolinea che le richieste più urgenti degli Enti locali sono state accolte e che gli interventi finanziati sono il risultato di un censimento capillare condotto insieme alle Province. La Regione intende proseguire con questi interventi anno dopo anno per affrontare ulteriori necessità.

Questo piano di consolidamento è particolarmente importante in una regione come la Toscana, dove circa 500 viadotti richiedono manutenzione e interventi strutturali. La Regione Toscana si impegna a salvaguardare questi snodi vitali, evitando chiusure e lavori d’urgenza che potrebbero isolare aree strategiche.

