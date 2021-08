MARCIALLA – Omaggio in musica a Franco Battiato per “Lo spettacolo ricomincia”, la seconda stagione estiva del paese di Marcialla (Barberino Val D’Elsa – Tavarnelle/Firenze), che fino al 28 agosto propone una variegata rassegna di appuntamenti.

Sabato 7 agosto alle 21,30 nel cortile della Chiesa, è in programma il concerto a cura della formazione “Gran Riserva Power Trio” e Angela Tomei al violino.

“Gran Riserva Power Trio” è una band Rock/Blues invecchiata in botti di rovere. Considerata la band più hot del momento, è composta da Giuseppe Galgani alla chitarra elettrica, Andrea Bruni alla batteria e Carmelo Arena alla tastiera. In questo progetto dedicato al grande cantautore, compositore e musicista siciliano recentemente scomparso, incontrano Angela Tomei. Violinista classica e pop che lavora presso le Officine Creative del Chianti e Fondazione Orchestra Regionale Toscana – Teatro Verdi. Musicista di accertate qualità tecnico-espressive, vanta preziose collaborazioni come solista e non in svariate formazioni. Omaggio a Franco Battiato è un concerto tutto Made in Valdelsa.

“Lo spettacolo ricomincia” è una stagione variegata che si rivolge a molti, anche alle famiglie, con in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica. Il cartellone sostituisce in qualche modo la stagione invernale del Teatro Comunale Regina Margherita che a causa di Covid-19 è stata annullata. Una condizione necessaria che adesso da vita ad una nuova parentesi sotto le stelle che si pone come una seconda e stimolante volta all’aperto del Regina Margherita.