AREZZO – Un dono preziosissimo, vero e proprio ‘oro liquido’. E’ il plasma, i cui numeri della donazione fanno registrare 4.200 kg in meno, con un decremento del 5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

E’ il dato emerso dal Report del Centro nazionale sangue sulla raccolta di plasma di settembre 2021. Il dato positivo è però che la raccolta totale su base annua è sicuramente migliorata rispetto al 2020, ma ancora lontana da poter garantire al sistema-sangue l’autosufficienza auspicata. Sono questi dati che fanno da sfondo alla tavola rotonda “Il valore dell’autosufficienza del plasma e dei plasmaderivati” in corso al 16esimo Forum Risk Management di Arezzo.

Il plasma è prezioso per molti pazienti che ne dipendono direttamente. Sono tante le malattie rare croniche e potenzialmente gravi che possono essere curate, infatti, utilizzando i medicinali plasmaderivati. La sua donazione è possibile attraverso la ‘plasmaferesi’, un processo che separa direttamente il plasma dal sangue. Mentre i globuli rossi e le piastrine vengono restituiti al donatore, il plasma viene raccolto in una sacca che servirà a produrre farmaci.

Proprio per sensibilizzare alla donazione del plasma è stat messa a punto una nuova campagna di informazione. #plasmaoroliquido si svolgerà in due fasi: la prima prevede una serie di post social in cui sono formulate delle frasi a cui il pubblico può provare a rispondere vero o falso, verificando la risposta in un video. La seconda vuole sensibilizzare al valore della donazione come regalo di sé.