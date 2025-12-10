Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Sono arrivati ieri nel pomeriggio all’aeroporto Galilei di Pisa otto tra ragazzi e ragazze della città di Gerico. Saranno ospitati fino a sabato prossimo nelle case di altrettante famiglie pisani con studenti coetanei. La visita rientra nel patto di gemellaggio che Pisa ha attivato sin dal 1997 con Gerico, città palestinese in Cisgiordania, vicino al mar Morto, la più antica del mondo.

I ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, questa mattina partecipano al Consiglio comunale aperto dedicato al “Ponte per la pace”, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Toscana.

Ad accogliere la delegazione all’aeroporto, l’assessore del Comune di Pisa con delega ai gemellaggi, Riccardo Buscemi, che ha ricevuto anche gli accompagnatori Mohammed Isayed, che ha studiato e si è laureato a Pisa, e padre Valentino Benedetto Ghiglia, vice commissario di Terra Santa per la Toscana.

Il programma della visita prevede che i ragazzi fino a sabato frequenteranno le lezioni a scuola insieme ai loro compagni pisani, e faranno anche una visita guidata alla città e al litorale, compresi i suoi monumenti più importanti.