SIENA – E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questa mattina, venerdì 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. L’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà è stata posticipata alle ore 10 per consentire alla pista di asciugarsi dopo le intense precipitazioni del pomeriggio di ieri, giovedì 14 agosto.
Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, Tartuca (rincorsa).