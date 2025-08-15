SIENA – Bandiera bianca esposta alle trifore di Palazzo Pubblico. Sentito il parere dell’ufficio tecnico e dopo una riunione con i Deputati della Festa, gli Ispettori di pista e i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla Carriera dell’Assunta, il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha stabilito che la quarta prova di questa mattina, venerdì 15 agosto, sarà posticipata alle ore 10.
Dopo la bandiera verde di ieri sera, giovedì 14 agosto, causata dalle intense precipitazioni cadute su Siena, questa mattina il programma della prova sarà posticipato di un’ora: preavviso alle ore 9.20, inizio delle operazioni di sgombero della pista alle ore 9.40 e uscita dei cavalli dall’entrone alle ore 10.