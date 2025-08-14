Il maltempo che si è abbattuto su Siena nella giornata di oggi ha reso impraticabile il tufo in Piazza del Campo. Sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale, dei Deputati della Festa e dei Capitani, come recita l’articolo 44 del “Regolamento per il Palio”, il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato l’apposita ordinanza.