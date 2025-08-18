Tempo lettura: < 1 minuto

ISOLA DEL GIGLIO – Attracco con passeggiata e shopping quello della presidente della BCE Christine Lagarde che, nella giornata di sabato 16 agosto, ha voluto fare sosta a bordo della sua barca all’Isola del Giglio (Grosseto).

Dopo aver passeggiato per le viuzze del Porto, la presidente, ne ha approfittato per fare alcune compere e dello shopping in un emporio di abbigliamento di fronte all’imbarco dei traghetti. Abito bianco, cappellino rosa e occhiali da sole, Lagarde ha trascorso alcune ore al porto apprezzando le meraviglie dell’isola.