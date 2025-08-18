Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Siglato a Firenze il patto di coalizione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a Presidente della coalizione progressista in Toscana.

Alla firma erano presenti Eugenio Giani, candidato Presidente, Paola Taverna, Vicepresidente Vicaria del Movimento 5 Stelle, Emiliano Fossi, Segretario PD Toscana e Irene Galletti, Coordinatrice Regionale M5S. L’accordo prevede progetti e obiettivi programmatici.

«Qualcuno ci dice» che questo tra Pd e Movimento 5 stelle «è un rapporto preferenziale. No, è sicuramente il rapporto con la forza politica che viene da un percorso diverso, che è stato il percorso di opposizione. E quindi dovevamo far risaltare gli aspetti di novità e, se vogliamo, di innovazione che questo accordo richiama. Ma in realtà stiamo lavorando con tutta la coalizione», ha sottolineato Giani. «Il campo largo che viene fuori in Toscana vuole essere un esempio a livello nazionale. E sentiamo – conclude il governatore – che può avere il riscontro dei cittadini, perché c’è l’orgoglio in Toscana di voler essere sempre avanguardia dei processi di miglioramento, di rinnovamento e di riforma».

