FIRENZE Niente “tenda riformista”, ma ognuno per conto proprio, sempre in sostegno di Eugenio Giani presidente. Oggi i quattro rappresentanti regionali di Azione, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano e +Europa, hanno annunciato che non ci sarà una lista unica insieme a Italia Viva, come auspicato nei giorni scorsi dallo stesso Francesco Bonifazi, ma i quattro partiti andranno, appunto, avanti insieme.

Marco Remaschi, segretario regionale di Azione, Federico Eligi, segretario regionale +Europa, Moreno Lorenzini, segretario regionale PRI, e Gerardo Labellarte, commissario regionale PSI, si sono infatti riuniti questa mattina, si legge in una nota “per una valutazione politica” e hanno deciso di “riprendere il proprio percorso autonomo che porterà alla presentazione di una propria lista nella coalizione di centrosinistra”.

“Dopo un’attenta analisi del contesto politico è stato rilevato il forte valore della nostra proposta politica e l’impossibilità, ad oggi, di poter essere assorbita in un contenitore non meglio definito e dai contorni abbastanza fumosi. Per questi motivi è stato deciso nei prossimi giorni di chiudere il programma elettorale per prepararsi all’incontro con le altre forze della coalizione e definire le liste autonome nella coalizione di centrosinistra nelle varie circoscrizioni”.

“Avanti con Giani” pur ringraziando il presidente per la sensibilità e la correttezza dimostrata e lo sforzo compiuto per giungere ad una proposta unitaria, non parteciperà alla riunione convocata per domani con l’obiettivo di presentare un’unica lista del mondo riformista”.

Ora la palla torna alla regia della coalizione inedita che deve tenere insieme il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Avs, la lista dei riformisti “Avanti” e, molto probabilmente, una lista di Italia Viva. Tutti insieme per Giani presidente.