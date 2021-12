FIRENZE – Esattamente un anno fa, il 7 dicembre 2020, il Quartiere 2 di Firenze aveva inserito Patrick Zaki nel presepe con l’auspicio di vederlo presto libero. Oggi, dopo un calvario lungo 22 mesi, lo studente dell’Università di Bologna in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020, l’annuncio che potrà uscire di prigione anche se non ancora assolto dalle accuse.

Leggi L’auspicio. Patrick Zaki nel presepe a Firenze, «Speranza che possa tornare libero subito»

Allora il presidente del Q2 Michele Pierguidi disse: «il nostro vuole essere un pensiero e un augurio perché Patrick possa tornare libero subito, e speriamo che questo possa avvenire presto». E oggi che quel desiderio è finalmente realtà esulta il governatore Eugenio Giani, che su Twitter pubblica una foto dello studente e scrive: «Finalmente sarà scarcerato»; esulta il sindaco di Firenze Dario Nardella che scrive: «Finalmente libero. In attesa della prossima udienza, la scarcerazione di #PatrickZaki è una notizia che ci riempie di gioia. Lo aspettiamo in Italia!»; esultano le tre università toscane che si sono fatte portavoce del grido per la sua liberazione in questi 22 mesi. Appelli, flashmob e manifestazioni che oggi si liberano in un urlo di gioia e democrazia.



Leggi Mozione per il rientro. Studente arrestato in Egitto, Università Siena condivide l’appello dell’ateneo Bologna

Leggi Dal Consiglio comunale di Firenze via libera alla cittadinanza onoraria per Zaki