FIRENZE – Il Consiglio comunale di Firenze, nella seduta di oggi, ha approvato a maggioranza la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora.

Sindaco Nardella: «Zaki è simbolo di libertà»

«Votando la cittadinanza onoraria a Zaki – ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella – non facciamo altro che onorare la memoria e la storia di Firenze. Zaki è diventato suo malgrado un simbolo di Resistenza contro la violenza, un simbolo di libertà che tutto il mondo segue con grande attenzione. In questa mobilitazione internazionale sono convinto che Firenze debba far sentire la propria voce. Parlare della cittadinanza onoraria a Zaki – ha concluso il sindaco – mi riporta con la memoria a quel voto che il Consiglio comunale, a metà anni ’80, effettuò a favore del conferimento della cittadinanza a Nelson Mandela. Anche in quel caso lui era in prigione, anche allora la voce di Firenze si alzò in alto: quella cittadinanza onoraria insieme a molti altri gesti fecero da battistrada per arrivare alla scarcerazione di Mandela». Il sindaco ha ricordato anche la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato privo di vita in Egitto nel febbraio del 2016.

Leggi Cittadinanza onoraria per Patrick Zaki, via libera dalla Giunta di Firenze