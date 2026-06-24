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SIENA – Torna anche quest’estate uno degli appuntamenti culturali più amati dai senesi: il cinema all’aperto.

La rassegna cinematografica si tiene allo Stadio Artemio Franchi con il nome: “Pendola Estate 2026”.

La rassegna è iniziata lo scorso sabato, 20 giugno, e proseguirà fino al 20 agosto nella suggestiva cornice della Curva San Domenico.

L’iniziativa firmata Nuova Immagine Sociale Cooperativa con il patrocinio del Comune di Siena, unirà il fascino del grande schermo al piacere delle serate estive all’aperto.

La programmazione, con inizio alle ore 21.30, propone una proiezione unica per serata con una selezione di film italiani e internazionali, spaziando dal genere drammatico all’animazione, dalla commedia alla riflessione d’autore.

Questa sera l’appuntamento sarà con il film candidato all’Oscar “Marty Supreme”, di Josh Safdie, con l’attore, anche lui candidato, Timothée Chalamet. Un giovane talento del ping pong sfida il successo tra ambizione sfrenata, fama e relazioni tossiche.

L’iniziativa

“Di concerto con il Comune di Siena, che ringrazio per la proficua collaborazione, stiamo cercando di apportare migliorie per rendere più piacevole possibile l’esperienza allo stadio. Al momento, dopo aver sistemato tutta l’area a nostra disposizione, stiamo provvedendo ad implementare la segnaletica per accedere agli spalti mentre sono in arrivo dei nuovi coprisedili”.

Queste le parole di Alessandro Bellini, presidente della Nuova Immagine Sociale Cooperativa.

“Chiaramente la nostra attenzione massima è incentrata sulla visibilità e sul suono, sui quali stiamo lavorando attivamente. Vorrei anche ricordare che il parcheggio all’interno dello Stadio è gratuito dalle ore 20 e si può tranquillamente lasciare i propri mezzi in prossimità della biglietteria”.

Il programma

Tra i titoli in cartellone spiccano “Sentimental Value” di Joachim Trier, “La grazia” di Paolo Sorrentino, “Una battaglia dopo l’altra”, il nuovo “Zootropolis 2” per i più piccoli, e pellicole recentissime come “Il Diavolo veste Prada 2” e “Amarga Navidad” di Pedro Almodovar.

Non mancano anche momenti di cinema italiano d’autore con titoli come “Le città di pianura”, “Che Dio perdona a tutti” e “Le cose non dette”.

Tre le serate di pausa, giovedì 2 luglio, sabato 15 e domenica 16 agosto, mentre la rassegna proseguirà anche oltre il programma appena presentato: le proiezioni continueranno, infatti, fino al 20 agosto con nuovi appuntamenti che verranno comunicati in un secondo momento.

Prezzi popolari per garantire la massima partecipazione: biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro per under 12, over 65, studenti universitari e soci Coop. È disponibile anche un abbonamento a 5 spettacoli a 25 euro.

Per info e programma completo: https://www.cinemanuovopendola.it/pendola-estate-2026/

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