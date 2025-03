Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Giuseppe Rossi è tornato in campo allo stadio Franchi di Firenze per il “Pepito day”: una giornata speciale per l’ex attaccante viola.

Il prato dello stadio è così tornato in una partita d’addio, ad ospitare alcuni dei più grandi campioni che hanno condiviso con Giuseppe Rossi la propria traiettoria calcistica, ma non solo. Il Pepito Day, è stata una festa per tutta Firenze. Ad accompagnare la giornata il gruppo pop rock fiorentino Street Clerks e l’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico, con un rappresentante per ciascuna delle quattro squadre storiche che ha disputato l’amichevole al fianco delle leggende che hanno accettato di omaggiare Giuseppe Rossi.

Al Pepito day anche il presidente Eugenio Giani che ha consegnato all’ex attaccante viola il Pegaso dello Sport, riconoscimento prezioso della Regione Toscana.

