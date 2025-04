Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Regione ha attivato un ampio dispositivo di supporto a Roma in occasione delle esequie di Papa Francesco, con la presenza della colonna mobile della Protezione Civile composta da 250 operatori e volontari.

Da oggi, personale della Protezione Civile toscana è già operativo nella Capitale, affiancato da 50 volontari provenienti dalle associazioni accreditate della regione, con un progressivo potenziamento fino a raggiungere 250 volontari al giorno nei momenti di massimo impegno previsti per giovedì, venerdì e sabato, in vista delle celebrazioni funebri.

Le attività affidate al contingente toscano comprendono l’assistenza alla popolazione, il supporto logistico e l’organizzazione dei flussi e delle informazioni per i presenti. La mobilitazione è stata attivata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sottolineando la rilevanza del contributo toscano nel garantire un’efficace gestione dell’evento.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il proprio ringraziamento ai volontari impegnati, evidenziando l’importanza del loro ruolo nel supporto logistico e nella gestione delle migliaia di persone attese a Roma. Giani ha definito l’impegno dei volontari come un esempio di solidarietà e efficienza che contraddistingue la Toscana, sottolineando l’orgoglio per il contributo delle donne e degli uomini della Protezione Civile in un’occasione così solenne.

Anche l’assessora regionale alla Protezione Civile, Monia Monni, ha voluto ringraziare i volontari per la loro disponibilità, professionalità e senso del dovere. Ha ricordato come la Toscana sia orgogliosa di affiancare migliaia di cittadini che si recano nella Capitale per rendere omaggio a Papa Francesco, figura che ha saputo parlare al cuore di credenti e non credenti con un messaggio di pace, giustizia e solidarietà. Monni ha inoltre sottolineato il valore della rete toscana di Protezione Civile, fatta di persone capaci di intervenire con tempestività ed efficienza nel pieno spirito di solidarietà che caratterizza la regione.

Il governatore Giani ha anche condiviso un messaggio sui social, ricordando che i volontari toscani sono instancabili e generosi, pronti a offrire assistenza e garantire sicurezza durante le ore cariche di commozione per l’ultimo saluto al Santo Padre.

