FIRENZE – La corte di appello di Firenze ha respinto oggi la richiesta di scarcerazione per Reinhard Doring Falkenberg, arrestato in Versilia, ravvisando la presenza di un oggettivo pericolo di fuga.

L’uomo, 75 anni, cittadino tedesco, condannato in via definitiva in Cile per sequestro di persona e latitante dal 2005, è stato arrestato il 22 settembre scorso. Il 24 settembre nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di misura cautelare su richiesta della procura generale. Il 28 l’uomo è stato sentito dal giudice in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto. In questa circostanza il suo legale ha presentato istanza di revoca della misura cautelare. Il ministero della Giustizia, come previsto in questi casi, ha espresso il suo parere comunicando alla corte di appello l’assenza di elementi ostativi all’estradizione, e chiedendo il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Oggi poi la corte di appello ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal difensore.