SESTO FIORENTINO – Un ragazzo e un adulto si incontrano sul Precipizio. L’adulto dice di essere lì per suonare e infatti è seduto a un pianoforte. Il ragazzo dice di non potersi buttare prima dell’adulto, in nome di una regola scritta su un apposito opuscolo, e infatti resta seduto su una sedia sdraio. “Sul principio del precipizio” è lo spettacolo di Irene Petra Zani che debutta in prima nazionale, venerdì primo e sabato 2 ottobre, al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Firenze).Inizio ore 20,30.

Lo spettacolo

Nuova produzione del Teatro delle Donne e Intercity Festival, “Sul principio del precipizio” vede protagonisti gli attori Luca Pedron e Simone Tangolo, la regia è affidata al giovane Sebastiano Spada. Due uomini a un passo dall’abisso che non si conoscono e non si presentano. Chi si butta per primo? C’è una regola? Sì, c’è un principio. Ma non sono le regole a condizionare due uomini sul precipizio, e nemmeno la verità.

Ci si racconta per conoscersi, eppure più si dice e più diventa impossibile capire chi si è, se incombe di più la paura della vita o della morte. Cercare le risposte è un’operazione superficiale; un dialogo è un luogo dove gli occhi e le parole si spingono sempre nell’altrove, si affacciano dai burroni e guardano l’assurdo.

Cosa condiziona due uomini sul precipizio? Forse la risposta è nel tempo, un tempo che passa e ritorna, che è sempre al presente quando due uomini si parlano, quando si incontrano e ricordando dimenticano. Quel tempo che inesorabile si ripete e ci inganna.