SIENA – Un’opportunità interamente dedicata ai cittadini tra 60 e 69 anni di età, che potranno accedere alla vaccinazione con Pfizer senza prenotazione. A partire da lunedì 31, l’Asl Toscana sud est lancia nelle tre province la Pfizer open week, tremila dosi riservate solo a questa fascia di età – residenti nelle province di riferimento di Arezzo, Grosseto e Siena – che saranno somministrate in quattordici centri vaccinali nell’arco della settimana: 1200 saranno utilizzate nella provincia di Arezzo, 1000 in quella di Siena, 800 in quella di Grosseto.

«Mettiamo in campo un’iniziativa straordinaria – spiega Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – per incentivare la vaccinazione di questa parte della popolazione, garantendo un’accelerazione dei tempi grazie all’accesso senza prenotazione ai centri vaccinali. L’offerta è stata stabilita in base alla disponibilità definita dalla programmazione aziendale, che prosegue senza sosta per tutte le fasce di età cui è stata progressivamente allargata. Ma per le persone tra 60 e 69 anni abbiamo deciso di compiere uno sforzo ulteriore, convinti che questa opportunità sarà colta dalle persone che ancora non si sono vaccinate».

Leggi Open Day dei vaccini, in Toscana dosi senza prenotazione per gli over 40. Ecco dove e quando

Come indicato nella programmazione completa, sono stati coperti i vari orari nell’arco della giornata, in base alla possibilità di accesso ai centri vaccinali: la mattina dalle 8 alle 14, il pomeriggio dalle 14 alle 20 (e in un solo caso, ad Albinia, dalle 16 alle 20), la sera dalle 20 alle 23. «L’Asl Toscana sud est – aggiunge il dg D’Urso – è impegnata al massimo per rispettare il piano vaccinale, all’interno delle previsioni nazionali e regionali, e questa iniziativa, che allarga il campo delle possibilità a disposizione dei cittadini, è la dimostrazione concreta che siamo impegnati a sfruttare ogni risorsa per consentire a tutti di accedere più facilmente possibile alle nostre strutture. Confidiamo in una risposta importante alla Pfizer open week dedicata alle persone tra 60 e 69 anni già a partire da lunedì, quando partiranno i primi centri ad accesso senza prenotazione».

Alla Pfizer open week potranno accedere anche persone che si sono già prenotate in una data successiva. In caso di somministrazione del vaccino, la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata.

Dove e quando

Provincia di Arezzo

Lunedì 31 maggio

Bibbiena – Centro sociale: 100 dosi (14-20)

Sansepolcro – Foro Boario: 100 dosi (14-20)

Martedì 1 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)

Arezzo – Teatro tenda: 100 dosi (20-23)

Giovedì 3 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)

Arezzo – Teatro tenda: 100 dosi (20-23)

Cortona – Scuola Berrettini-Pancrazi: 100 dosi (20-23)

Sabato 5 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)

Domenica 6 giugno

Cortona – Scuola Berrettini-Pancrazi: 100 dosi (8-14)

Provincia di Grosseto

Martedì 1 giugno

Follonica – Fonderia: 100 dosi (20-23)

Mercoledì 2 giugno

Albinia – Attimi: 100 dosi (16-20)

Giovedì 3 giugno

Casteldelpiano – Kronos: 100 dosi (20-23)

Follonica – Fonderia: 100 dosi (20-23)

Grosseto – Multisala: 200 dosi (20-23)

Venerdì 4 giugno

Grosseto – Multisala: 200 dosi (8-14)

Provincia di Siena

Martedì 1 giugno

Abbadia San Salvatore – Macchia Faggeta: 100 dosi (20-23)

Montepulciano – Centro polivalente: 100 dosi (20-23)

Monteroni d’Arbia – Papillon: 100 dosi (20-23)

Poggibonsi – Palasport Bernino: 100 dosi (20-23)

Siena – PalaGiannelli: 200 dosi (20-23)

Giovedì 3 giugno

Monteroni d’Arbia – Papillon: 100 dosi (20-23)

Poggibonsi – Palasport Bernino: 100 dosi (20-23)

Siena – PalaGiannelli: 200 dosi (8-14)