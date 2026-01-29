Tempo lettura: 2 minuti

PONTEDERA – Dopo una trattativa serrata in un contesto di mercato ancora complesso per il settore motociclistico e dei veicoli leggeri, il Gruppo Piaggio ha siglato con le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo di Gruppo valido per il triennio 2026-2028.

L’intesa, raggiunta nei giorni scorsi, introduce miglioramenti sia sul piano economico che normativo e riguarda tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, da Pontedera a Mandello del Lario (Moto Guzzi), Noale (Aprilia), Scorzè e Pomigliano d’Arco.

Il punto centrale dell’accordo è l’incremento del premio di risultato: al livello 1 (quello di riferimento per la maggior parte dei lavoratori) il premio a regime passerà da 1.860 euro a 2.580 euro annui, con un aumento netto di 720 euro lordi all’anno. Questo incremento si traduce in un +60 euro mensili sugli anticipi del premio già a partire dai cedolini dei prossimi mesi, mentre l’importo pieno sarà erogato a consuntivo in base al raggiungimento degli obiettivi di budget e produttività.

Le sigle sindacali hanno sottolineato come l’accordo sia particolarmente significativo in un momento difficile per il settore, segnato da costi in crescita, contrazione della domanda in alcuni mercati e la necessità di investimenti per il rilancio. “Raggiungere un’intesa di rinnovo in questa fase è un segnale importante di responsabilità condivisa tra azienda e lavoratori”, ha commentato Gianluca Ficco della UILM, mentre FIOM e FIM hanno evidenziato i “miglioramenti economici e normativi riconosciuti” dopo mesi di confronto.

Oltre alla parte economica, l’accordo introduce novità sul fronte normativo come miglioramenti sui criteri di accesso e gestione della cassa integrazione guadagni; estensione di permessi retribuiti per visite mediche in casi di gravi patologie; rafforzamento delle misure di welfare aziendale e flessibilità; introduzione o potenziamento di istituti come le ferie solidali per supportare i colleghi in situazioni di difficoltà. L’ipotesi di accordo sarà ora sottoposta al vaglio delle assemblee dei lavoratori nei vari siti produttivi per la consultazione e la definitiva approvazione. Una volta ratificata, diventerà operativa e contribuirà a migliorare il potere d’acquisto delle buste paga in un periodo in cui il caro-vita continua a pesare sulle famiglie.

Per il Gruppo Piaggio, che nel 2026 punta a una ripresa sostenuta da nuovi modelli e investimenti in elettrico e sostenibilità, l’accordo rappresenta un passo per mantenere alta la motivazione dei circa 4.000 dipendenti diretti in Italia e consolidare il clima di relazioni industriali positive. Le parti hanno espresso soddisfazione per un risultato raggiunto con il dialogo, in controtendenza rispetto alle tensioni che in passato hanno caratterizzato alcuni rinnovi. Ora l’attenzione si sposta sul piano industriale e sugli obiettivi di mercato per rendere sostenibile nel tempo questi miglioramenti.

