È morto a Firenze Piero Barucci, economista, ex ministro ed ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Fiorentino, aveva 92 anni. Era nato proprio a Firenze nel 1933.

Docente di economia alle Università di Siena e di Firenze, Barucci dal 1983 al 1990 era stato presidente del Monte dei Paschi di Siena e dal 1987 al 1991 anche presidente dell’Associazione Bancaria italiana. In seguito fu ministro del Tesoro (1992-94) nei governi Amato prima e Ciampi poi. Una fase molto drammatica per l’economia italiana, in particolare il momento della svalutazione della lira del settembre 1992. Fu ministro insieme all’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In seguito fu amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell’Iri fino alla sua chiusura.

Nei momenti più difficile di Banca Mps, nel 2013, il nome di Piero Barucci tornò nuovamente a girare come possibile presidente, dopo la stagione di Alessandro Profumo.

«Ricorderemo sempre Piero Barucci, un esempio di vita- ha detto il presidente dell’Abi Antonio Patuelli – . L’amico Piero fino a poche settimane fa era molto impegnato in studi di storia economica e bancaria ed era molto partecipe anche alle riunioni di Abi come presidente emerito. Barucci è stato un autorevole esempio di rigore morale e di forza intellettuale».