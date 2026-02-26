Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Un delitto efferato ha sconvolto il centro storico di Livorno, teatro di un omicidio.

Francesco Lassi, 56enne originario di Pistoia, è stato ucciso a coltellate nello studio di un commercialista in via Grande. L’assassino è stato arrestato poco dopo la fuga, intorno alle 18.40, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

https://www.agenziaimpress.it/firenze-moglie-e-marito-trovati-morti-in-casa-ipotesi-omicidio-suicidio/

L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata accoltellata durante un litigio degenerato in violenza. Sul posto, un imponente dispiegamento di polizia: reparti Uopi, volanti e Squadra Mobile della questura, supportati dalle ambulanze della Svs e dalla polizia locale. Alle 18 è giunto il medico legale per i rilievi, mentre le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe.

Un testimone oculare ha raccontato al Tirreno di aver visto un uomo con giubbotto col cappuccio fuggire dal palazzo e dirigersi verso il porto, prima dell’arresto. Le forze dell’ordine stanno ora passando al setaccio la scena del crimine per chiarire il movente dell’omicidio e l’identità dell’aggressore.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici