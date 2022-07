PIOMBINO – “Quando non viene ascoltata la voce di una popolazione, ignorata la sua volontà, messo tra parentesi il suo diritto alla sicurezza, la vera emergenza è l’attacco alla democrazia di un Paese”.

Le associazioni che si oppongono al progetto del rigassificatore di Piombino – Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia, La Piazza, Comitato Liberi Insieme per la Salute, Gazebo 8 Giugno contro il rigassificatore – fanno quadrato e, dopo aver lanciato una serie di iniziative pubbliche per una campagna di sensibilizzazione delle comunità, oggi sono scese in piazza.

Il corteo, con all’avvio un migliaio di persone e il sindaco Ferrari, è alle 10 dal Centro Giovani a Piombino (ritrovo alle 9,30 al Centro Giovani), procederà verso Viale Unità d’Italia, sul marciapiede adiacente la strada, fino alla rotonda della Sol, per poi tornare indietro.

Giovedì 14 Luglio assemblea pubblica al Centro Giovani, dalle ore 17,30 alle ore 19,30.