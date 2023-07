PISA – Il 9 agosto 2023 si apriranno i festeggiamenti per l’850° anniversario della posa della prima pietra del Campanile di Pisa che avranno la durata di un anno fino al 9 agosto 2024).

Lo spiega l’Opera della Primaziale pisana precisando che il programma dettagliato degli eventi programmati per tutto l’anno sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma il 9 agosto, alla presenza del presidente Andrea Maestrelli, dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e dal sindaco Michele Conti.

Intanto però già rese note le iniziative del 9 agosto: alle 12 l’inizio dei festeggiamenti sarà suggellato dal suono delle campane del Campanile, alle 21.30 la Torre pendente sarà illuminata e sarà proiettato il logo dell’850 sul muro esterno del Museo dell’Opera del Duomo, dalle 20.30 alle 24 tutti i monumenti del sito Unesco saranno aperti gratuitamente tranne il Campanile perché illuminato e non visitabile per motivi di sicurezza. Infine, dalle 21.45, conclude la Primaziale, “sulle gradule della Cattedrale (di fronte alla porta di San Ranieri) si svolgerà un concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami, con libero accesso: 200 posti a invito sono a disposizione della deputazione ma saranno aperti al pubblico i prati della piazza per seguire il concerto”. Il programma prevede musiche di Bach, Beethoven, Rameau, Mozart, Brahms, Chopin, Rachmaninov, Mompou e Rohani.