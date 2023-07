MASSAROSSA – A Massarosa (Lucca) non si potranno tenere cani legati alla catena. Il divieto, che valeva solo per il periodo estivo in base a un’ordinanza regionale, è stato esteso a tutto l’anno.

“Non si tratta solo di evitare i rischi in caso di emergenza ma di eliminare una pratica che non è più accettabile – ha spiegato in una nota il sindaca Simona Barsotti – la tutela degli animali e un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire in ogni modo”.

Sull’ordinanza regionale intervengono anche alcuni membri della Commissione tutela animali Regione Toscana, e appartenenti ad associazioni animaliste, che chiedono in una lettera aperta alle istituzioni regionali la modifica della legge toscana in materia, la 59 del 2009, con la variazione al regolamento di attuazione, affinché venga vietata sempre la detenzione dei cani a catena. “Non ci basta più una semplice ordinanza riproposta ogni anno per poi tornare allo stato precedente dopo la sua scadenza – hanno evidenziato -, non ci bastano più le chiacchiere e le inutili promesse fatte nel corso di ogni riunione della Commissione quando riportiamo all’ordine del giorno l’argomento. Adesso chiediamo fatti e la volontà determinata da parte delle istituzioni di arrivare a mettere la parola fine alla detenzione dei cani a catena che sono ‘esseri senzienti’ sempre e non solo due mesi l’anno”.