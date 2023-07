FIRENZE – Asl sud est pet friendly. L’azienda è risultata la migliore tra quelle comprese tra 500mila e 1 milione di abitanti ed è stata premiata da Legambiente.

“Un riconoscimento che come Azienda Sanitaria ma anche personalmente, vista la mia nota passione per gli animali, ci riempie d’orgoglio. Spesso consideriamo il settore veterinario del Servizio Sanitario un ambito marginale, – ha affermato il direttore generale Antonio D’Urso – ma ogni intervento di veterinaria che facciamo ha in realtà un’importanza enorme per la salute pubblica e per la comunità. Lo facciamo in primis fornendo ai Comuni e agli enti che controllano il randagismo, i nostri servizi di cura per gli animali ma anche di sterilizzazione”.