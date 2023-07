FIRENZE – Quasi 2 milioni in più per due bandi agro-ambientali, “Conservazione del suolo e della sostanza organica” e “Introduzione dell’agricoltura biologica”.

“Un intervento che permette la conclusione dei pagamenti che, delle cinque annualità previste, ad oggi avevano visto finanziate solo tre annualità per la misura ‘Conservazione del suolo e della sostanza organica’, e quattro per la misura ‘Introduzione dell’agricoltura biologica’”, ha spiegato l’assessore Stefania Saccardi.

La giunta, spiega ancora la Regione, ha anche contestualmente dato il via ai pagamenti della quarta e quinta annualità per l’operazione ‘Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali’ per la quale le risorse finanziarie erano già state definite. A fronte dell’impegno quinquennale dei beneficiari, le risorse disponibili a oggi erano sufficienti per il pagamento limitato a tre annualità o quattro annualità anche se il riconoscimento del pagamento era condizionato all’intero periodo di impegno quinquennale come previsto dal regolamento comunitario.

“Con questo atto – ha aggiunto Saccardi – abbiamo rispettato l’impegno della Regione per il sostegno alle imprese, confermando, sul fronte delle misure agro-ambientali, l’azione determinata di questa amministrazione per rendere sempre più sostenibile l’agricoltura toscana”.