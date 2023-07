FIRENZE – “E’ da stamattina che parlo con i sindaci, c’è grandissima preoccupazione”. La mossa del Governo sul Pnrr non va dormire sonni tranquilli a Matteo Biffoni, presidente dell’Anci regionale.

La decisione presa dall’esecutivo riguarda la rimozione di 9 progetti per 16 miliardi. “Questa modifica arriva come un fulmine a ciel sereno” e ora “ci vogliono garanzie scritte sulle risorse promesse, ci sono progetti già in fase avanzata, in fase di gara, non si può tornare indietro. Si fa fatica a comprendere la ratio” di questa rimodulazione”, ha sottolineato il sindaco di Prato, che poi ha aggiunto: “Come faccio io sindaco ad essere certo di portare a casa i miei progetti se mi portano via i soldi. A volte quelle del Pnrr sono linee di finanziamento che si intersecano con altro. I sindaci vanno avanti, perché molti meccanismi sono già stati innescati, ma si naviga a vista. La situazione è preoccupante”.