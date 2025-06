Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Paura nel quartiere Cep di Pisa, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio, che è stato evacuato per precauzione.

Quattro persone, presenti nello stabile ma non direttamente coinvolte nell’incendio, hanno riportato una lieve intossicazione da fumo. Sono state soccorse sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello per ulteriori accertamenti, data la dinamica dell’evento.Le altre persone presenti nell’edificio sono state evacuate dai Vigili del Fuoco e assistite direttamente sul luogo dall’équipe sanitaria, senza necessità di ricovero ospedaliero. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso sanitario – Alfa e quattro Bravo – oltre alle Forze dell’Ordine, che hanno garantito la sicurezza e coordinato le operazioni di evacuazione e assistenza.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Le indagini proseguiranno per stabilire l’origine del rogo e prevenire eventuali rischi futuri.

L’intervento tempestivo e coordinato ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza nelle operazioni di emergenza e della collaborazione tra Vigili del Fuoco, soccorritori e forze dell’ordine.

