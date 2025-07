Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Mercoledì 9 luglio Pisa Jazz Rebirth annuncia una delle performance più attese del festival: il live della visionaria superstar Makaya McCraven.

Il musicista e compositore definito da New York Times e Rolling Stone come “sintetizzatore culturale” capace di fondere jazz, folk e ritmi innovativi, sarà protagonista assoluto alle 21.30 al Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) per la prima delle tre date che lo vedranno in Italia per l’estate.

Un’occasione unica per vivere l’esperienza del jazz contemporaneo eseguito da uno dei suoi più autorevoli interpreti, affiancato sul palco, dove siederà alla batteria, da Matt Gold alla chitarra, Marquis Hill alla tromba e Junius Paul al basso. McCraven ha sempre sfidato i confini tradizionali del jazz, introducendo elementi di musica folk, suggestioni hip-hop e arrangiamenti post-genere. Il suo stile unico e la sua visione artistica hanno completamente reinventato il modo in cui il jazz viene percepito e vissuto.

Come ha decretato il New York Times, “McCraven è diventato silenziosamente uno dei migliori argomenti a favore della vitalità del jazz”. Pisa Jazz Rebirth nasce dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca (prevendite su Ticketone, info, orari e prezzi www.pisajazz.it).