PISA – Il 2023 segna il superamento di 2 milioni di presenze turistiche sul territorio. Il dato in assoluto più alto mai raggiunto rappresenta un incremento del 13% sull’anno precedente.

A renderlo noto l’amministrazione comunale precisando che è stato “superato il dato pre Covid del 2019 quando furono registrate 1.987.769 presenze nelle strutture comunali: bene anche il dato degli 896.074 arrivi (+18% sul 2022)”. Tirano soprattutto i flussi stranieri, spiega l’amministrazione comunale, “con un aumento del 28% di arrivi e del 23% di presenze: gli italiani, che pure avevano garantito una forte presenza negli anni della pandemia, fanno registrare comunque un incremento del 9% di arrivi e del 3% di presenze”.

Gli stranieri rappresentano il 55,5% del totale delle presenze (1.129.484) contro il 44,5% di italiani (905.550), mentre gli arrivi registrano il 66% di stranieri (591.763) e il 34% di italiani (304.311). In leggera flessione la permanenza media totale che nel 2023 è stata di 2,3 notti, rispetto alle 2,4 notti del 2022.

“I dati – ha affermato il sindaco Michele Conti – sono soddisfacenti e al di sopra delle aspettative. I numeri ci dicono che c’è una grande presenza di turisti, oltre due milioni di presenze, con il ritorno in modo consistente degli stranieri. Occorre lavorare sul miglioramento qualitativo dell’offerta ricettiva, dell’ospitalità e della ristorazione. In questo modo riusciremo tutti a migliorare anche la permanenza media dei turisti sul territorio”.

L’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, illustra il progetto dell’amministrazione prevede cinque specifiche azioni: “Nuova e più efficace cartellonistica, realizzazione di nuovi percorsi per una migliore ridistribuzione dei flussi, miglioramento di conoscenza del turista, che non è un ‘prodotto’ ma è persona, sviluppo di una nuova comunicazione integrata; coinvolgimento della comunità cittadina e degli operatori per far conoscere il patrimonio di Pisa”.