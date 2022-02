Così il sindaco di Pisa Michele Conti sui social ha spiegato l’iniziativa, coordinata dal Comune, di far nascere un comitato di associazioni per la gestione degli aiuti umanitari verso l’Ucraina.

“In questi primi giorni si sono fatti carico di organizzare gli aiuti verso il loro paese. Hanno attivato una raccolta di materiale di prima necessità e per consegnarlo alla popolazione colpita dalla guerra.

Oltre ad esprimere loro la solidarietà della città, ho dato la disponibilità dell’atrio di palazzo Gambacorti per raccogliere le donazioni a partire da domattina: c’è bisogno di alimenti per bambini, generi alimentari a lunga scadenza, coperte, sacchi a pelo, vestiti pesanti” ha detto il primo cittadino.

“Nel frattempo ho ritenuto opportuno, insieme alla Protezione Civile comunale, convocare per mercoledì pomeriggio tutte le associazioni di volontariato di Pisa per costituire un comitato di coordinamento per gli aiuti e gestire l’emergenza. Mi auguro in una pronta risposta di tutti. Sono convinto che Pisa saprà dimostrarsi solidale come sempre.