I bancarellai di piazza Duomo a Pisa, da anni ormai spostati nella vicina piazza Manin, non vogliono far posto al cantiere di riqualificazione dell’intera area, non se ne vanno e rischiano così di far perdere milioni di euro di fondi Pnrr al Comune di Pisa.

Questa in sintesi la vicenda esplosa ieri, quando alcuni commercianti hanno ottenuto dal presidente del Tar la sospensiva all’ordinanza del Comune di sgombero dell’area per far posto al cantiere, ultima fase dei lavori di riqualificazione del percorso turistico che dal parcheggio scambiatore di autobus e pullman porta ogni anno milioni di turisti a visitare la celebre piazza dei Miracoli.

5,8 milioni di fondi PNRR

Secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune lunedì scorso è regolarmente partito il cantiere per la riqualificazione urbana di piazza Manin, nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR e inserito nel programma PINQUA per l’importo complessivo di 5,8 milioni di euro (di cui 2,1 milioni finanziati con fondi PNRR, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa).

“Lunedì – ha spiegato il sindaco Michele Conti – sono iniziati i lavori di riqualificazione in piazza Manin, ultimo lotto dell’intervento complessivo di valorizzazione dell’ingresso monumentale a Piazza dei Miracoli. Nella giornata di ieri è pervenuto al Comune un atto del TAR relativo a un’istanza presentata da 16 ricorrenti, chiedendo il tempo per impugnare l’ordinanza di sgombero delle aree di piazza Manin. È un provvedimento che rispettiamo, come abbiamo sempre rispettato le decisioni della magistratura amministrativa, e rispetto al quale l’Amministrazione presenterà entro oggi un’istanza di revoca, facendo valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Abbiamo svolto numerosi incontri con i concessionari, spiegando passo dopo passo il percorso, con correttezza e senso di responsabilità. Anche per questo oggi ci saremmo aspettati un gesto di buona volontà da parte dei concessionari, che riconoscesse la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione e che consentisse l’avvio dei lavori dell’ultimo lotto di un intervento strategico per la città”.

“Da mesi – prosegue il Sindaco – portiamo avanti un percorso di concertazione serio, costante e trasparente. Abbiamo lavorato per individuare soluzioni che permettessero alle famiglie che operano con le bancarelle di sfruttare tutti i periodi economicamente più favorevoli dell’anno, programmando l’avvio dei lavori a metà gennaio, in piena bassissima stagione. Abbiamo modificato il calendario dei lavori del percorso pedonale turistico, iniziando dagli altri lotti, e ci siamo confrontati con la Soprintendenza per ottenere il massimo delle possibilità di ricollocazione delle bancarelle, nel rispetto della Buffer Zone del sito UNESCO e dell’interesse generale di restituire a Piazza dei Miracoli un ingresso all’altezza del suo valore storico, culturale e simbolico”.

“Come Amministrazione – conclude Conti – abbiamo il dovere di tutelare l’interesse della città, come Sindaco non permetterò che Pisa perda oltre 5 milioni di euro di finanziamenti PNRR. I lavori vanno avanti. Naturalmente continueremo a far valere le nostre ragioni nelle sedi competenti, con l’obiettivo di curare l’interesse della città e, allo stesso tempo, di garantire alle famiglie dei concessionari la possibilità di lavorare in serenità, nel rispetto delle normative vigenti e del piano del commercio approvato. Questa è la responsabilità che ci siamo assunti con i cittadini di Pisa. Ed è una responsabilità che continueremo a esercitare fino in fondo».

