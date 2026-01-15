Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Unicredit torna a precisare la sua posizione su Mps, liquidando come “speculativa e ingiustificata” la recente ondata di rumors sulla presunta partecipazione della banca all’istituto senese.

“Le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in Mps sono di natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell’acquisto di altre partecipazioni”, si legge in una nota diffusa oggi dalla banca guidata da Andrea Orcel.

Unicredit esprime rammarico per dover intervenire nuovamente: “È motivo di rammarico dover nuovamente intervenire per smentire voci che sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato”, aggiunge il comunicato.

La dichiarazione arriva in un momento di attenzione mediatica sul settore bancario italiano, con Mps al centro di speculazioni su possibili aggregazioni dopo le recenti performance di mercato.

