Il documento, che analizza congiuntura economica regionale e impatto delle politiche pubbliche, dedica una sezione specifica al monitoraggio del PNRR e dei fondi strutturali. In regione sono attivi circa 21.000 progetti per un valore totale di oltre 12 miliardi di euro (di cui 8,3 miliardi dal PNRR e Piano Nazionale Complementare, il resto cofinanziato da risorse regionali e statali). L’avanzamento è particolarmente positivo sulle opere pubbliche: 70% complessivo (vs 59% nazionale) e 82% per quelle comunali (vs 70% nazionale). Questo dato posiziona i Comuni toscani come veri motori dell’attuazione, con una capacità di trasformare risorse in interventi concreti superiore alla media.

A commentare i numeri è Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, che esprime soddisfazione ma lancia un appello urgente: “Riteniamo molto positivo il dato relativo alla quota di avanzamento dei progetti realizzati dai Comuni toscani grazie al Pnrr: ora è necessario arrivare alla conclusione e questo è possibile solo se tutti remiamo nella stessa direzione. Per questo facciamo appello alle aziende e alle associazioni datoriali, perché si possano concludere i lavori finanziati anche nel caso in cui si presentino intoppi burocratici”.

La collaborazione tra gli enti locali

Gheri sottolinea che la fase finale del PNRR – con scadenze chiave nel 2026 – richiede una collaborazione stretta tra enti locali, imprese e mondo associativo per superare ostacoli amministrativi e procedurali. Senza un impegno condiviso, si rischia di perdere risorse cruciali in un momento in cui l’economia regionale mostra segnali di tenuta ma resta esposta a incertezze globali.

Il rapporto IRPET contestualizza questi risultati nel quadro più ampio: il PNRR genera un boost significativo, con un aumento medio annuo del PIL regionale di +1,3 punti percentuali (rispetto a uno scenario senza Piano) e dell’occupazione di +1,8%. A questi si aggiungono ulteriori +0,5% sul PIL e +0,6% sull’occupazione grazie alla programmazione comunitaria 2021-2027. Complessivamente, gli interventi pubblici rappresentano un acceleratore chiave per mitigare i rischi al ribasso del ciclo economico, in un 2025-2026 caratterizzato da crescita modesta (+0,8% nel 2025, +0,7% nel 2026) trainata dai consumi familiari ma con export, turismo e investimenti pubblici come pilastri.

Anci e il messaggio per la chiusura dei lavori

Il messaggio di Anci Toscana è chiaro: il primato regionale sui progetti comunali non deve essere vanificato nelle fasi conclusive. “Alla luce dei prossimi cinque anni, cruciali per la Toscana, è necessario lavorare a un modello di sviluppo capace di valorizzare le differenze territoriali e superare le frammentazioni”, aggiunge Gheri. Istituzioni, imprese, sindacati e terzo settore devono “fare squadra” per un “patto per lo sviluppo e il futuro della Toscana”, come proposto dalla presidente di Anci, che coinvolga tutti gli attori economici, sociali e della ricerca per rilanciare il settore produttivo e garantire servizi sui territori.

Con il 2026 anno decisivo per la chiusura del PNRR, l’appello di Gheri invita a una mobilitazione collettiva: solo con la massima collaborazione si potrà capitalizzare al meglio questa opportunità storica per infrastrutture, transizione ecologica e digitale, e coesione sociale in Toscana.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici