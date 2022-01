AULLA – Completato il primo varo della campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla (Massa Carrara), dopo il crollo dell’8 aprile 2020. La campata, costituita da una struttura metallica (concio) lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso, è stata sollevata con speciali macchinari e posizionata tra la seconda e la terza pila.

Al contempo, spiega una nota di Anas, proseguono secondo il cronoprogramma le operazioni per l’assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l’intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la sovrastruttura stradale e la pavimentazione.

Giani: «Per la Toscana questo ponte è un simbolo»

«Ringrazio le maestranze delle imprese che hanno consentito in un paio di anni di rimettere in piedi il collegamento di questi territori, con l’aggiunta delle rampe che diventeranno un ulteriore arricchimento del sistema di viabilità. Per la Toscana questo ponte è un simbolo: grazie al Commissario Soccodato che ha gestito tutta l’operazione e grazie, in particolare, al sindaco Valettini, figura che ha coordinato e fatto suonare le note giuste perché tutto si armonizzasse». Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.