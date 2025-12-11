Tempo lettura: < 1 minuto

CASTIGLIONE D’ORCIA – E’ in programma per venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18:00, nella sede della Pro Loco di Gallina (via del Colombaio 4, Castiglione d’Orcia), l’assemblea pubblica di presentazione del documento con la progettazione di fattibilità per la ricostruzione del Ponte Nove Luci, crollato il 28 novembre 2012 in seguito ad una piena del fiume Orcia sulla Strada Provinciale 18 tra i Comuni di Castiglione d’Orcia e Pienza.

L’incontro, dopo lo stanziamento da parte della Regione Toscana di 13 milioni di euro per la ricostruzione, rappresenta, di fatto, l’avvio del percorso che porterà la Provincia di Siena alla realizzazione del nuovo ponte, simbolo della Val d’Orcia. All’incontro con la cittadinanza interverranno Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Luca Rossi Sindaco di Castiglione d’Orcia, Manolo Garosi Sindaco di Pienza e il Senatore Silvio Franceschelli.

L’evento è aperto a tutta la popolazione, alle associazioni, alle imprese e a tutti i cittadini interessati al ripristino di questa importante infrastruttura viaria e al recupero di un elemento identitario del paesaggio della Val d’Orcia.