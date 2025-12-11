Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – “Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa svolta. Abbiamo diffuso un gesto di solidarietà e abbiamo ricevuto un grande apprezzamento da parte di tutti i dipendenti e di tante persone incontrate nei supermercati della provincia di Siena”.

Lo sottolinea il segretario generale della Fisascat CISL Siena Marco Brogi a conclusione dell’iniziativa “Un Cuore per i Cassieri”, culminata nel presidio simbolico di fronte alla PAM di Siena.

L’iniziativa si è conclusa con un flash mob e un grande e simbolico applauso rivolto a tutti i dipendenti della PAM di Siena, un gesto per condannare il test carrello, esprimere affetto, vicinanza e solidarietà ai cassieri che nella Grande Distribuzione stanno vivendo una fase particolarmente difficile. “Quella di oggi – aggiunge il segretario generale della Cisl Siena Riccardo Pucci – è stata una bellissima dimostrazione di vicinanza e di dignità del lavoro. I cassieri e tutti i lavoratori della GDO svolgono un servizio essenziale per la comunità, spesso in condizioni difficili e sotto pressione. Con “Un Cuore per i Cassieri” abbiamo voluto dire forte e chiaro che la CISL è al loro fianco, contro ogni forma di controllo umiliante come il test carrello e per la difesa dei diritti e della serenità di chi ogni giorno sta dietro una cassa. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di solidarietà concreta”.

Un ringraziamento sentito va a tutti i colleghi della CISL, alle Forze dell’Ordine per la presenza e la disponibilità, e a tutta la cittadinanza che ha partecipato con attenzione e rispetto.