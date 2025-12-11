Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Dalle prime ore di oggi la polizia sta eseguendo nove fermi in diverse province italiane – Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza – su ordine della Procura di Brescia.

Sono coinvolti cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Le operazioni includono anche perquisizioni presso numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni. Un decimo indagato risulta al momento irreperibile.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Brescia e avviate a marzo 2025, sono nate da una maxi truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce importanti monumenti fiorentini come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. In sei mesi, secondo gli inquirenti, il giro d’affari illegale avrebbe movimentato circa 30 milioni di euro.

