Tempo lettura: 3 minuti

SINALUNGA – Sono pronti a partire i lavori di adeguamento e consolidamento del ponte sul torrente Foenna, situato al km 25+380 della SP 327 “di Foiano”, in località Ponte Nero, nel Comune di Sinalunga, lungo il tratto che collega Torrita di Siena a Bettolle.

Lo scorso venerdì 6 marzo 2026 sono stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria. Le prime attività visibili sul posto, con l’allestimento dell’area di cantiere, recinzioni e segnaletica, sono previste a partire dal 16 marzo 2026.

“Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza dell’infrastruttura viaria provinciale. L’intervento garantirà il pieno adeguamento normativo e il consolidamento del ponte, assicurando standard di sicurezza e funzionalità per i carichi di traffico cui è sottoposta la strada – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Particolare rilievo assume la decisione – condivisa con i Comuni di Sinalunga e Torrita di Siena – di adottare la soluzione del ponte Bailey provvisorio, che consentirà di mantenere ininterrotta la connessione viaria tra Torrita di Siena e Bettolle durante l’esecuzione delle opere principali.

Una scelta resa possibile grazie al prezioso contributo non solo degli enti locali coinvolti ma anche della Regione Toscana e, soprattutto, delle attività produttive locali, a cui la Provincia esprime il più sentito ringraziamento per lo spirito di collaborazione e responsabilità dimostrata. L’obiettivo sarà quello di restituire alla collettività un’infrastruttura pienamente sicura, efficiente e adeguata alle esigenze attuali e di sviluppo del territorio”.

Il cronoprogramma dei lavori

L’intervento complessivo, finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture per un importo di circa 1 milione e 240 mila euro con integrazioni per la viabilità provvisoria, avrà una durata stimata di 16 mesi, suddivisi in quattro fasi, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. La prima fase, durata stimata due mesi e mezzo, servirà per la realizzazione della viabilità parallela provvisoria e il montaggio del ponte Bailey, struttura metallica mobile noleggiata, consegnata e assemblata prima dell’entrata in funzione. Con la seconda fase si procederà alla chiusura al traffico del ponte sulla SP 327 e l’apertura contestuale della viabilità provvisoria sul ponte Bailey, che consentirà il mantenimento della connessione viaria tra Torrita di Siena e Bettolle.

La terza e quarta fase per la riapertura

Con il via alla terza fase, per una durata stimata di circa 12 mesi, saranno eseguite le opere principali sul ponte esistente, inclusa la demolizione dell’impalcato attuale, il rinforzo dei pilastri e la ricostruzione del nuovo manufatto adeguato e consolidato. La quarta ed ultima fase, durata stimata due mesi, servirà per lo smontaggio del ponte Bailey provvisorio e la riapertura al traffico della viabilità originaria sulla SP 327, con il ponte definitivamente adeguato e in piena sicurezza.

“Grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Provincia abbiamo fatto qualcosa di importante che ci permetterà di garantire i collegamenti viari da e per Bettolle, fondamentali per Torrita di Siena e per i territori a sud della Valdichiana. Grazie soprattutto alle aziende che hanno capito, apprezzato e sostenuto questa idea. A breve sarà convocato un incontro pubblico, anche con la presenza della Regione Toscana, dove illustreremo lo stato di avanzamento del progetto e ringrazieremo tutti gli attori coinvolti” sottolinea il Sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi.

La collaborazione delle aziende private per la viabilità alternativa

“L’intervento previsto va ad interessare una delle arterie più importanti del sud della provincia. Si tratta della viabilità che collega il casello Valdichiana dell’Autostrada del Sole a tante realtà economiche e turistiche della Valdichiana, della Val d’Orcia e delle aree dell’Amiata. Un progetto, che grazie a sensibilità e sinergie pubblico – privato, ripristina la sicurezza e garantisce i collegamenti anche durante la fase dei lavori. Con l’avvio dei lavori si confermano le attenzioni che gli enti locali e la Provincia hanno nei confronti del tema della viabilità di questo nostro territorio, consapevoli che i collegamenti rappresentano uno degli aspetti fondamentali per garantire la qualità della vita di un territorio vasto, con comunità diffuse come quello della Valdichiana senese” afferma il Sindaco di Sinalunga Edo Zacchei.

La Provincia di Siena, in accordo con i Comuni di Sinalunga e Torrita di Siena, ha infatti valutato positivamente la soluzione del ponte bailey provvisorio che permetterà di mantenere la regolare viabilità per cittadini, pendolari e imprese del territorio.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici