FIRENZE – Più servizi per il cittadino. Poste Italiane e l’Unione delle Pro Loco d’Italia hanno siglato un accordo per implementare prodotti e opportunità nelle sede dell’associazione.

In Toscana la sinergia interessa 357 sedi, che da questo momento potranno accettare le transazioni cosiddette “cardnot present”. Il cliente inquadra il Qr della Pro Loco e autorizza la transazione tramite riconoscimento biometrico o inserimento del PosteId, “operazione che non necessita di Postamat o card prepagate”. Secondo Poste, “un sistema rapido, veloce e sicuro per gestire i pagamenti e che può essere utilizzato dai 29 milioni di titolari di carte, di cui oltre 5 milioni di clienti che già utilizzano attivamente l’app PostePay per effettuare pagamenti”.

Un altro servizio è “Mobile Pos Postepay”, che “consente di accettare in mobilità le transazioni tramite mobile pos con carte di pagamento aderenti ai circuiti di cui è stata richiesta l’abilitazione: una modalità innovativa e perfettamente in linea con l’esigenza delle Pro Loco di poter accettare pagamenti in mobilità, come nel caso delle sagre”.

Queste novità offriranno alle Pro Loco di assolvere i nuovi obblighi introdotti dalla riforma del Terzo Settore.