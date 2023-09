FIRENZE – Saranno Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera e Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini a ricevere il Premio Ponte Vecchio, istituito nel 2016 dall’associazione Toscana Cultura di Firenze nell’ambito delle manifestazioni organizzate per promuovere l’immagine della Toscana.

Il Premio sarà consegnato Venerdì 8 settembre alle 18.00 negli spazi di Villa Vittoria, la manifestazione ideata e diretta da Giovanni Fittante, in partnership con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia che ha regalato alla città 30 eventi gratuiti da giugno a settembre con la presenza di circa 90 tra autori, relatori e personalità del mondo della cultura e circa 5.000 partecipanti durante tutta la stagione. Proprio per il grande lavoro svolto in questi anni e per aver portato sotto i riflettori internazionali Firenze e la Toscana, attraverso illustri autori e affrontando tematiche culturali e sociali con ospiti di eccezione, Fittante, Becattini e Ceccuti riceveranno il Premio Ponte Vecchio. La cerimonia, alla quale parteciperà per il Comune di Firenze l’assessore Sara Funaro, sarà presentata dal giornalista Fabrizio Borghini. Seguirà subito dopo un dibattito sulla “Cultura” a Firenze.

“Sono onorato di ricevere questo prestigioso premio – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – un riconoscimento importante che testimonia come i nostri spazi non sono solo il luogo ideale per ospitare fiere e congressi ma anche la sede perfetta per approfondire, nel cuore della città, tematiche culturali e sociali di attualità con ospiti d’eccezione. A fianco della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e di Villa Vittoria Cultura, Firenze Fiera è stata, per il secondo anno consecutivo, partner attiva del progetto, nella convinzione del valore propedeutico della cultura, in grado di attivare e sviluppare processi e pratiche innovative, favorendo partecipazione e coesione sociale”.

“Ringrazio l’amico Fabrizio Borghini – sottolinea Cosimo Ceccuti – per un riconoscimento che va soprattutto a Giovanni Fittante, ideatore e animatore infaticabile del progetto “Villa Vittoria Cultura”, che ha consentito di far conoscere a un pubblico sempre più numeroso autori del nostro tempo, rendendolo partecipe a dibattiti aperti su temi e problemi di viva attualità. Nello spirito che da 158 anni ispira “Nuova Antologia”, la rivista nata in Firenze capitale e pubblicata ancora oggi nella nostra città, la Fondazione Spadolini sostiene con la propria partnership un’iniziativa di ampia divulgazione e insieme di qualità”.

“E’ un onore ricevere questo illustre riconoscimento – spiega Giovanni Fittante – che premia il lavoro svolto a Villa Vittoria Cultura e che, anche questo anno, ha incontrato il consenso del pubblico e delle istituzioni. Siamo riusciti a organizzare oltre 30 eventi di qualità, gratuiti, ad avere sul nostro palco personaggi illustri e ospiti con i quali abbiamo approfondito tematiche d’attualità e culturali. Una rassegna dalla quale sono emerse idee, proposte e contributi. Un grazie agli autori e relatori che hanno partecipato e hanno reso possibile tutto ciò e, soprattutto, un grazie a Cosimo Ceccuti della Fondazione Spadolini e Lorenzo Becattini di Firenze Fiera che con la loro preziosa partnership hanno contribuito a far si che questo progetto diventasse un fiore all’occhiello per Firenze”.

“Il Premio Ponte Vecchio è un riconoscimento a coloro che con il proprio impegno e grazie alle proprie capacità hanno promosso Firenze nel mondo – conclude l’assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro –. La nostra comunità è ricca di cittadini e realtà che si impegnano per portare in alto il nome di Firenze. Grazie agli organizzatori per il lavoro svolto negli anni: questo Premio contribuisce a promuovere Firenze e la sua immagine a livello nazionale e internazionale”.